Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости вчера в 19:03

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Читать в источнике
с чего всё началось
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии постановило
 установить тарифы на услуги по транспортировке нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», расположенным в Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 17:42

Подробнее о событии

Минск установил тарифы на транспортировку в Россию «грязной» нефти

Взгляд.рувчера в 19:40

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Ведомостивчера в 19:03

Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в Россию

ТАССвчера в 17:33

Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ

Якутия 24вчера в 17:44

Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»

Коммерсантъвчера в 17:42

Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ

Газета.Ruвчера в 18:53

В Минске установили тарифы на прокачку загрязненной нефти в РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Армия и оружие

В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
Обновлено в 04:04
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:29
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Успех россиянки обернулся скандалом на конкурсе.
Обновлено вчера в 10:05
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52

Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52
Общество

Соловьев назвал сторонников сквера в Екатеринбурге «козлищами»

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Закон о криминальных авторитетах не понравился российским силовикам

Закон о криминальных авторитетах в своем текущем состоянии полон пробелов и нуждается в доработке.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Игры

В обновлённом «Море» появится выбор уровня сложности

Студия Ice-Pick Lodge объявила, что в течение ближайших недель в новый «Мор» добавят настройки уровня сложности, чтобы геймеры могли подстроить игру под себя.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Обновлено в 05:13
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

Правоохранители предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники силовых структур предотвратили террористический акт в Астраханской области, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:19
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Здоровье

Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС

Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

В США анаконда произвела потомство без самца

Зеленая анаконда, содержащаяся в бостонском Аквариуме произвела на свет потомство без участия самцов.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Яна Рудковская может вычеркнуть детей из завещания

Методы воспитания детей, которыми руководствуется Рудковская и Плющенко и раньше вызывали осуждали осуждение у общественности.
Обновлено в 04:00
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено вчера в 16:43
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Хакасии после нападения главы района на журналиста возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева («Единая Россия»), напавшего на журналиста «России 24», возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 04:37
Футбол

В Испании несколько человек задержаны за организацию договорных футбольных матчей

Речь идет о членах преступной группировки, - сообщает газета "Эль Мундо".
Обновлено в 04:31
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Alibaba хочет разместить акции на $20 млрд на Гонконгской бирже

В свое время Alibaba рассматривала возможность проведения IPO на Гонконгской бирже, но в итоге ей пришлось выбрать Нью-Йоркскую из-за довольно жестких требований Гонконгской в отношении структуры компании.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное