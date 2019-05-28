Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости 19:03
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Обновлено в 02:58
Футбол
Дмитрий Балашов: «Интерес других клубов к Левашову? Мне пока никаких официальных документов не поступало»
Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова и защитника Максима Беляева в клубе.
Обновлено в 14:37
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы
"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
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Общество
Каждое улучшение вызывает ухудшение: Молдавская школьная программа отбивает все желание учиться
Уже пару лет в Молдове обсуждается идея министерства просвещения облегчить школьную программу.
Обновлено в 18:00
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Общество
В Приморье почти пять тысяч человек остались без света из-за циклона
Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Украина разработала замену ракете «Зенит»
Обновлено в 18:59
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
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Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии
Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue уже выстроилась очередь
Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено в 08:03
Политика
Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 20:04
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону
Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Технологии
Взломавший Apple школьник рассчитывал на место в штате корпорации
Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Военные в Судане готовы сформировать гражданское правительство
Переходный военный совет Судана готов сформировать в стране гражданское правительство в течение трёх месяцев, заявил замглавы совета Мухаммед Хамдан.
Обновлено в 16:53
Наука
Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи
Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей катастрофы самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.
Обновлено в 20:14
Общество
Пять самых острых вопросов, которые беспокоят москвичей с наступлением лета
Корреспонденты «ВМ» задали экспертам пять самых острых вопросов, которые беспокоят москвичей с наступлением лета.
Обновлено в 15:07
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан
Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51