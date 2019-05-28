Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости 19:03

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции «Унеча», сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Ведомости19:03

Белоруссия начала вытеснять «грязную» нефть по «Дружбе» 24 мая

RT на русском05:01

Белоруссия установила тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе»

Коммерсантъ17:42

Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ

ТАСС17:16

В Минске установили тарифы на прокачку загрязненной нефти в РФ

Московский Комсомолец17:29

Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ

Газета.Ru18:53

Белоруссия начнет вытеснять грязную нефть из трубопровода «Дружба» 27-28 мая

Эхо Москвы01:03
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«Ядовитую» российскую нефть начали откатывать обратно

КП - Беларусь11:56
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:29, Ашберн
Здоровье

Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
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Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о будущем голкипера Михаила Левашова и защитника Максима Беляева в клубе.
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Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
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"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
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Общество

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Уже пару лет в Молдове обсуждается идея министерства просвещения облегчить школьную программу.
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Около 4,9 тысячи человек остались без света после аварий на сетях в Приморье из-за мощного циклона, сообщается в ситуационной справке Минэнерго РФ.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие

Украина разработала замену ракете «Зенит»

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Общество

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К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Хоккей

«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым

"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
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Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

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Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Футбол

«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу

В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Авто

За новым кроссовером Hyundai Venue уже выстроилась очередь

Новый компактный кроссовер Hyundai Venue, прием заказов на который начался еще 2 мая (а продажи стартовали 21-го), уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено в 08:03
Политика

Минфин США раскрыл список документов для санкций против Дерипаски

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США частично опубликовало список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
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Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В Германии осудили членов «шариатской полиции»

Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
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Технологии

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Школьник из Аделаиды, которому удалось дважды взломать системы Apple, надеялся, что ему предложат работать в этой американской корпорации.
Обновлено в 07:27
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Военные в Судане готовы сформировать гражданское правительство

Переходный военный совет Судана готов сформировать в стране гражданское правительство в течение трёх месяцев, заявил замглавы совета Мухаммед Хамдан.
Обновлено в 16:53
Наука

Под Мальдивами нашли древний океан Ледниковой эпохи

Во время изучения пород на Мальдивах ученые выявили аномальную соленость воды.
Обновлено 25 мая в 03:16
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.
Обновлено в 05:25
Гаджеты

Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng

Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
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Происшествия

Опубликованы показания свидетелей катастрофы самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о падении самолета Epic LT под Франкфуртом.
Обновлено в 20:14
Общество

Пять самых острых вопросов, которые беспокоят москвичей с наступлением лета

Корреспонденты «ВМ» задали экспертам пять самых острых вопросов, которые беспокоят москвичей с наступлением лета.
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Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Шойгу посетит с рабочим визитом Таджикистан

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит во вторник Таджикистан с рабочим визитом, сообщили РИА Новости в департаменте информации МИД Таджикистана.
Обновлено в 17:51
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