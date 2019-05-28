Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости вчера в 19:03

с чего всё началось

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кино Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Общество Почти четверть россиян стали экономить на еде За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).

Политика Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.

Шоу-бизнес Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Происшествия Авиакомпании попросили Минтранс проверить Sukhoi Superjet 100 Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на соответствие сертификационным требованиям.

Шоу-бизнес Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Экономика Экономика счастья: ученый выяснил, что счастье не в деньгах Уровень счастья в обществе не связан напрямую с распределением доходов, к своему удивлению выяснил сотрудник Центрального экономико-математического института РАН и директор научных исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» Вениамин Попов.

Технологии Китайская провинция Хубэй уже покрыла сетью 5G города окружного уровня Центральная китайская провинция Хубэй построила уже более 300 базовых станций сетей связи пятого поколения 5G и достигла покрытия ею городов окружного уровня, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой 31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Общество В Екатеринбурге продают «королевскую» квартиру за 19 миллионов В Екатеринбурге продают квартиру в стиле королевы Виктории за 19 млн рублей.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Политика Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Происшествия В одесской колонии заключенные подняли бунт Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.