Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РоссиюВедомости вчера в 19:03

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
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Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам компаний «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» на своей территории, в том числе в направлении российской станции Унеча, сообщается
 в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Ведомостивчера в 19:03

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Главные новости к утру 28 мая

Коммерсантъ00:00

Минск установил тарифы на транспортировку в Россию «грязной» нефти

Взгляд.рувчера в 19:40

В Минске установили тарифы на прокачку загрязненной нефти в РФ

Московский Комсомолецвчера в 17:29

Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ

Газета.Ruвчера в 18:53

Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в РФ

Якутия 24вчера в 17:44

Белоруссия установила тарифы на прокачку некачественной нефти в Россию

ТАССвчера в 17:33

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в Россию

Ведомостивчера в 19:03
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Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы

В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Политика

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые появилась на сцене после реабилитации

Известная российская певица МакSим впервые появилась на сцене после недавней реабилитации, проходившей вследствие серьезного ДТП.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Происшествия

Авиакомпании попросили Минтранс проверить Sukhoi Superjet 100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс России проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности

Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Авиарейс из Пулково в Анталью не смог вылететь из-за поломки шасси

Сегодня утром, 28 мая, самолет из Пулково не смог вылететь в Турцию из-за неисправного шасси.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено вчера в 09:20
Культура

Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»

Обновлено в 03:16
Экономика

Экономика счастья: ученый выяснил, что счастье не в деньгах

Уровень счастья в обществе не связан напрямую с распределением доходов, к своему удивлению выяснил сотрудник Центрального экономико-математического института РАН и директор научных исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» Вениамин Попов.
Обновлено в 03:35
Технологии

Китайская провинция Хубэй уже покрыла сетью 5G города окружного уровня

Центральная китайская провинция Хубэй построила уже более 300 базовых станций сетей связи пятого поколения 5G и достигла покрытия ею городов окружного уровня, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.
Обновлено в 02:54
Энергетика

Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля

Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Общество

В Екатеринбурге продают «королевскую» квартиру за 19 миллионов

В Екатеринбурге продают квартиру в стиле королевы Виктории за 19 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Музыка

Успех россиянки на украинском «Голос. Дети» возмутил украинцев

Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины

Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.
Обновлено в 03:54
Политика

Команда Зеленского ищет новые кадры для проведения реформ в стране

Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого планирует найти квалифицированных специалистов для реформирования страны.
Обновлено в 03:55
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, как порадовал ее двухлетний сын

Двухлетний малыш знает, как порадовать свою маму, чтобы поднять ей настроение на весь день.
Обновлено вчера в 06:48
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