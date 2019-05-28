Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефтиПолит.ру вчера в 23:38

с чего всё началось

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».

Экономика На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд Шахтеры АО "Мариинский прииск" (Свердловская область, предприятие "Ростеха") добыли на Малышевском месторождении изумруд весом 1,6 кг, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Политика В Косове задержан россиянин, сотрудник миссии ООН В Косове полиция задержала россиянина, сотрудника миссии ООН. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич, передает ТАСС.

Авто Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta «Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.

Происшествия В России впервые арестовали криминального авторитета по новой статье В Томской области задержали подозреваемого в рамках уголовного дела, возбужденного по новой статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает УМВД по региону.

Политика Избивший журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщает канал "360".

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Происшествия Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.

Общество Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн В 1978 году стал одним из основателей и председателем нескольких правозащитных групп, которые после объединения в 1988 году стали называться Human Rights Watch.

Здоровье Названы самые бесполезные советы врачей Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.

Шоу-бизнес Малышева прокомментировала фото Валерии с незнакомцем в постели Знаменитая певица Валерия недавно в своем Instagram разместила довольно компрометирующую фотографию - она запечатлена в постели вместе с незнакомым мужчиной.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Общество Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло 11 Американский альпинист скончался во время спуска с самой высокой горы мира - Эвереста, общее число покорителей вершин, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11, сообщает агентство IANS со ссылкой на непальские власти.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье Туристический автобус с иностранцами перевернулся в Приморье, погибли два человека, 13 пострадали, сообщили "Интерфаксу" во вторник в администрации региона.

Политика Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития и Росреестр разработали законопроект, который призван остановить незаконную передачу выписок о недвижимости третьим лицам.

Кино Веном может появиться в «Человеке-пауке 3» Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.

Происшествия Балкон обрушился в жилом доме в центре Москвы В Товарищеском переулке в центре Москвы обрушилась часть балкона пятиэтажного жилого дома, передает ТАСС.

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Футбол Экс-игрока «Реала» заподозрили в организации договорных матчей Испанская полиция задержала нескольких футболистов по подозрению в организации договорных матчей.

ЖКХ РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз мусора Региональная энергетическая комиссия Свердловской области снизила долгосрочные тарифы на вывоз мусора ООО "Рифей" (на 17%), обслуживающему Северную зону, и ЕМУП "Спецавтобаза" (на 30%), работающему, в том числе в Екатеринбурге.