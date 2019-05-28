Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РФАргументы и Факты 19:21
21 мая Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт российской нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам на территории страны, в том числе реверсом в направлении РФ, передает РИА Новости.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
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