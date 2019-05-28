Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РФАргументы и Факты вчера в 19:21

с чего всё началось

21 мая Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт российской нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам на территории страны, в том числе реверсом в направлении РФ, передает РИА Новости.

Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РФ

Происшествия В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста В Петербурге водолазы обнаружили фрагменты тела 18-летнего серфингиста, который накануне погиб при столкновении с "Метеором".

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Политика Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Гаджеты Xiaomi представила дешевого «убийцу флагманов» Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.

Политика Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Происшествия В Нижнем завели дело на полицейского, применившего силу к женщине В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту превышения полицейским должностных полномочий.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Культура Режиссер Павел Лунгин госпитализирован Известный режиссер Павел Лунгин госпитализирован в одну из московских больниц.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России «Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.

Экономика В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет «Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.

Политика Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак неправильно надел бронежилет во время визита в Донбасс, который состоялся 27 мая.

Происшествия Три жительницы Ростова-на-Дону до смерти забили своего знакомого Сотрудники управления Следственного комитета по Ростовской области задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, которых подозревают в избиении знакомого до смерти, возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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Политика Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК В новый состав ВАК вошли 139 человек, из них 94 (68%) в комиссию ранее не входили, отметил РБК.

Футбол Кононов остается главным тренером «Спартака» Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".