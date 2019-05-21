Политика
Белоруссия сняла ограничения на экспорт нефтепродуктовNews.ru вчера в 14:37
Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» перестал в ручном режиме регулировать экспорт нефтепродуктов, заявил его глава Андрей Рыбаков. Ограничения были введены из-за поставки некачественного топлива из России.
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Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме.
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Армия и оружие
Военные ДНР задержали группу украинских диверсантов
Военнослужащие Донецкой Народной Республики пресекли попытку пересечь линию разграничения группой украинских диверсантов.
Обновлено в 05:42
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Политика
Опрос: Более 70% украинцев хотят разогнать Верховную Раду
В результате опроса 2000 совершеннолетних респондентов, который проводился с 16 по 21 мая, выяснилось отношение электората к VIII созыву парламента.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Россия сыграет в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею против США
Хоккеисты сборной России после 7 матчей группового этапа на чемпионате мира в Словакии заняли первое место в группе B, набрав 20 очков.
Обновлено 19 мая в 20:04
Экономика
ЦБ заявил о манипулировании акциями ряда компаний
По данным ЦБ, в рамках схемы проводились однотипные операции, оказывающие влияние на цены, что обеспечивало организаторам этих действий благоприятные условия для покупки или продажи крупных объемов ценных бумаг и получение дохода.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Интернет
Google хранила пароли некоторых пользователей без хэширования
Частей паролей находилась в зашифрованных внутренних системах без хэширования.
Обновлено в 06:06
Экономика
АСВ предоставило «Дом.РФ» кредит на 7,1 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов предоставило госкомпании "Дом.РФ" кредит на 7,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Со счетов покойной Элины Быстрицкой украли 38 миллионов
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
15-дюймовый MacBook Pro оснастили шести- и восьмиядерными процессорами с ускорением Turbo Boost до 5,0 гигагерц, а 13-дюймовый ― четырехъядерными с ускорением до 4,7 гигагерц.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Экономика
В России планируют выпускать ароматные вагоны
Обновлено в 05:23
Технологии
МВД РФ тестирует видеорегистраторы с функцией распознавания лиц
Если испытания гаджетов пройдут успешно, функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые сейчас уже используются полицейскими.
Обновлено в 04:36
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Игорь Петренко вышли в свет вместе
Екатерина Климова сопровождала мальчика на мероприятии вместе с бывшим мужем. На выпускной она привела и дочку Беллу.
Обновлено в 06:00
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
ЦБ хочет ввести ответственность за выпуск сувенирных банкнот
Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова предложила ввести ответственность за использование сувенирных денег наподобие «банка приколов».
Обновлено в 05:34
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика
Администрация Зеленского пообещала Москве политику «кнута и пряника»
Украина при Владимире Зеленском будет придерживаться политики «кнута и пряника» в отношении России, рассказал в интервью «112 Украина» глава администрации президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Китай высоко оценил российские системы РЭБ
Обновлено в 04:50
Происшествия
Брошенного младенца обнаружили в одном из домов Петербурга
В Санкт-Петербурге полицейские разыскивают родителей, которые оставили без присмотра своего семимесячного ребенка.
Обновлено в 03:37
Политика
США планируют добавить в черный список китайскую компанию Hikvision
Власти США намерены ввести ограничительные меры в отношении китайской компании Hikvision, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения.
Обновлено в 02:44
Общество
В Москве увеличили штрафы за несвоевременную очистку крыш
Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли закон, предусматривающий увеличение штрафов за несвоевременную или ненадлежащую очистку крыш от снега и льда, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:59
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Ford выпустил спецверсию внедорожника Explorer для полиции
Как ожидается, Ford выпустит 8 тыс. таких машин, при этом около 1 тыс. из них будут оснащены гибридными двигателями.
Обновлено в 00:52
Политика
В Раде с трех попыток собрали кворум для рассмотрения законопроекта Зеленского
Депутаты должны рассмотреть предложенный утром президентом Владимиром Зеленским законопроект "О публичных закупках" во время выборов В Верховной Раде началось внеочередное пленарное заседание, на котором должны рассмотреть предложенный утром президентом Владимиром Зеленским законопроект "О публичных закупках" во время выборов.
Обновлено в 05:20
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие
Боец спецназа признался Навальному в засилье бюрократии в Минобороны
Главный вопрос, который задавался бойцам, готовы ли они открыть огонь по людям, если митинг или выступление выйдет из-под контроля.
Обновлено вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18