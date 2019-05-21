Политика
Белоруссия сняла ограничения на экспорт нефтепродуктовNews.ru вчера в 14:37
Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» перестал в ручном режиме регулировать экспорт нефтепродуктов, заявил его глава Андрей Рыбаков. Ограничения были введены из-за поставки некачественного топлива из России.
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Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме.
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Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
«Реал» следит за Мбаппе. «ПСЖ» не продаст его дешевле 250 млн евро
«Реал» следит за развитием ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Обновлено в 03:12
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Грудного ребенка нашли брошенным в одном из домов Петербурга
Малыша нашли 21 мая местные жители в одном из домов Красного Села (город в составе Петербурга).
Обновлено в 03:16
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:44
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Общество
Семья главы Крыма Сергея Аксенова, по некоторым данным, владеет элитной недвижимостью в Москве и Симферополе
Сергей Аксенов оформил на тещу квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, пишет интернет-издание Insider.
Обновлено в 04:02
Политика
В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по поводу России
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу отношений с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:51
Экономика
Механизм продажи билетов в Большой театр имеет недостатки – СП РФ
Механизма распространения билетов на спектакли Большого театра, которые проходят на Исторической сцене, имеет недостатки.
Обновлено в 04:32
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Транспорт
Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Samsung работает над смартфоном с пятикратным оптическим зумом
Разработчики южнокорейской компании Samsung готовят смартфон с пятикратным оптическим зумом.
Обновлено в 04:22
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы Android
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны.
Обновлено 20 мая в 00:58
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Обновлено вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию
Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52
Политика
Минюст США готов предоставить Конгрессу расширенный вариант доклада Мюллера по российскому вмешательству в выборы
Дональд Трамп в связи с требованиями законодателей, заявил, что демократы были разочарованы расследованием Мюллера и хотят его продублировать.
Обновлено в 01:16
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Спорт
Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Хоккей
Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира
Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31