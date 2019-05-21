Политика

Белоруссия сняла ограничения на экспорт нефтепродуктовNews.ru вчера в 14:37

Белорусский государственный концерн «Белнефтехим» перестал в ручном режиме регулировать экспорт нефтепродуктов, заявил его глава Андрей Рыбаков. Ограничения были введены из-за поставки некачественного топлива из России.
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Андрей Рыбаков
Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме.
— Андрей РыбаковКоммерсантъ вчера в 13:48

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