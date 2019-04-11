Политика
Белоруссия решила закрыть нефтепровод из РоссииНТВ вчера в 12:31
Всего будет закрыто пять участков трубопровода «Дружба». Им, как заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко, необходим ремонт. При этом Петришенко подчеркнул, что нефтепровод необходимо было закрыть на ремонт еще полгода назад, однако тогда в Минске решили «не подводить партнеров».
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Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки.
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