Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефтиДождь вчера в 15:02

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть». Об этом заявил глава компании Николай Токарев, передает ТАСС. Он добавил, что это «такая переговорная позиция, которая требует обсуждения».
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Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

РБКвчера в 07:09

В Минске обосновали намерение увеличить тариф на прокачку нефти из России

RT на русскомвчера в 15:12

Минск обосновывает намерение увеличить тариф на прокачку нефти РФ затратами на экологию

ТАССвчера в 11:41

Почему Белоруссия повшает тариф на транзит российской нефти

Rambler News Serviceвчера в 11:15

Белоруссия планирует почти на четверть поднять тариф на прокачку нефти из России

Коммерсантъвчера в 10:01

Минск объяснил намерение увеличить тариф на прокачку нефти из РФ

News.ruвчера в 15:58

Белоруссия намерена на 23% поднять тариф на прокачку российской нефти

Газета.Ruвчера в 06:52

«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти

КП - Беларусьвчера в 11:36
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Общество

В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

Обновлено в 15:52
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне

Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено в 17:48
Происшествия

В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв

Во французской столице в 19-м округе произошло крупное возгорание и последующий взрыв на территории многоэтажного жилого дома, на месте чрезвычайного происшествия ведут работу сотрудники пожарной службы.
Обновлено в 17:25
Общество

Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 14:53
Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:05
Хоккей

Кучеров превзошел рекорд Могильного по очкам за сезон в НХЛ

Могильный в сезоне-1992/93, выступая за "Баффало", набрал 127 очков (76+51), и до сегодняшнего дня он был рекордсменом среди россиян по очкам за сезон.
Обновлено в 15:55
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

Обновлено в 17:41
Происшествия

Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
Обновлено в 12:51
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тыс. рублей

Стало известно, на какой должности в России можно получить заработную плату выше 500 тыс. рублей. Рейтинг подготовил портал hh.ru.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Спартак» поздравил Селихова с днём рождения

Обновлено в 17:47
Политика

Мэй обозначила принципиальную позицию по Brexit

Великобритания стоит перед выбором - либо выход из ЕС со сделкой, либо вообще никакого Brexit, объяснила Мэй текущую принципиальную позицию британского парламента.
Обновлено в 17:45
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Единоборства

Багаутинов победил Асатряна на турнире Fight Nights Global 92

Боец смешанного стиля (ММА) Али Багаутинов одержал победу над Вартаном Асатряном в поединке на турнире Fight Nights Global 92 в весовой категории до 56,7 кг.
Обновлено в 18:08
Политика

Трамп не стал читать доклад Мюллера

В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
Футбол

Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Театры

Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра

С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Армия и оружие

В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков

В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Наука

Квантовый компьютер Лукина справился со своей первой серьезной задачей

Гарвардская группа Михаила Лукина разработала квантовый компьютер, который решил важную для науки задачу, подтвердив одну из теорий рождения Вселенной.
Обновлено в 16:34
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Кино

Семья Майкла Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

Обновлено в 14:18
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
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