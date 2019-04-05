Энергетика

Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефтиДождь вчера в 15:02

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть». Об этом заявил глава компании Николай Токарев, передает ТАСС. Он добавил, что это «такая переговорная позиция, которая требует обсуждения».
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В Минске обосновали намерение увеличить тариф на прокачку нефти из России

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«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти

КП - Беларусьвчера в 11:36
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Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

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«Инвалидку» будущего показали на автосалоне в Санкт-Петербурге

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В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Задолжавшая IBU миллионы биатлонистка задумалась о кредите

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о долге Международному союзу биатлонистов (IBU), который равен 31 тысяче евро (примерно 2 миллиона 263 тысячи рублей).
Обновлено в 09:00
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

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Происшествия

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Политика

США: Арест Гуайдо в Венесуэле станет последней ошибкой Мадуро

В начале апреля Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности, вскоре по факту того, что оппозиционер незаконно объявил себя временным президентом страны, было возбуждено уголовное дело.
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Футбол

«Анжи» и «Динамо» сильнейшего не выявили

6 апреля между коллективами «Анжи» и «Динамо» на стадионе «Анжи-Арена» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19.
Обновлено в 10:58
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Происшествия

При пожаре под Владимиром погибли бабушка и двое внуков

В городе Вязники Владимирской области при пожаре в частном доме погибли бабушка и двое внуков: пятилетний мальчик и восьмимесячная девочка.
Обновлено в 05:57
Футбол

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с ЦСКА

Обновлено в 11:01
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
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Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
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Мамаев переселился в 12-местную камеру ради игры в футбол

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Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС

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Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Соловьев рассказал о провокации в эфире немецкого ТВ

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев рассказал о провокации в эфире германского телеканала ZDF, «объявившего войну России».
Обновлено в 09:10
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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Транспорт

Закрыты станции Таганско-Краснопресненской ветки столичного метро

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Армия и оружие

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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал кадры прогулки с семьей

Сергей Безруков показал кадры семейной прогулки (галерея: листайте вправо) Стоит отметить, что на прошлой неделе в Губернском театре, которым руководит Сергей Безруков, состоялась премьера нового спектакля "Энергичные люди".
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Тарасова послала Зырянова к чёрту за слова о фигурном катании

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На Северном Кавказе и Юге России высадили «телеаллеи»

В центре внимания Акции в преддверии перехода на цифровое телевидение на Северном Кавказе и Юге России прошли в крупных региональных городах.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В аэропорту в Стокгольме задержали подозреваемого в отмывании денег

Полиция безопасности аэропорта Арланда в Стокгольме в воскресенье задержала мужчину, в карманах куртки которого находилось 150 тысяч фунтов (около 175 тысяч евро) наличными, сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 07:18
Политика

Порошенко и Зеленскому предложили провести дебаты в библиотеке

Ранее после первого тура выборов на Украине, которые состоялись 31 марта, с инициативой о дебатах выступил Зеленский — Порошенко ответил согласием.
Обновлено в 10:27
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