Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефтиДождь вчера в 15:02
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть». Об этом заявил глава компании Николай Токарев, передает ТАСС. Он добавил, что это «такая переговорная позиция, которая требует обсуждения».
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Белоруссия планирует почти на четверть поднять тариф на прокачку нефти из России
Коммерсантъвчера в 10:01
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«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти
КП - Беларусьвчера в 11:36
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