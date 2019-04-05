Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефтиДождь вчера в 15:02
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть». Об этом заявил глава компании Николай Токарев, передает ТАСС. Он добавил, что это «такая переговорная позиция, которая требует обсуждения».
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Белоруссия планирует почти на четверть поднять тариф на прокачку нефти из России
Коммерсантъвчера в 10:01
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«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти
КП - Беларусьвчера в 11:36
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Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
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Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Власти Республики Беларусь уверены, что строительство Нежинского ГОК будет завершено в срок
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«Ювентус» обыграл «Милан» в матче Серии А
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До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу
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МИД России заявил о необходимости политического решения по Ливии
«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку политических методов решения всех спорных вопросов в ливийском обществе»,— говорится в сообщении МИДа.
Обновлено в 12:35
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ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
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Ноутбуки для игр набирают все большую популярность в мире
Все больше людей во всем мире приобщаются к современным технологиям и выбирают виртуальные развлечения.
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Ушёл из жизни фотограф Любомир Крыса
Знаменитый украинский фотограф и художник Любомир Крыса скончался во Львове.
Обновлено в 13:57
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
На манифестации «желтых жилетов» в Париже произошли стычки с полицией
Ожидалось, что в эту субботу по случаю 21-го общенационального дня протестов "желтых жилетов" в Париже состоятся несколько манифестаций.
Обновлено в 12:09
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Урна с прахом умершей 8 декабря правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой захоронена в субботу на кладбище Рок-Крик в Вашингтоне, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:50
Общество
В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы
Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.
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Происшествия
Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии
Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
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В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Политика
Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера
Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24