Энергетика
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит нефти из России на 23%РЕН ТВ 09:46
Белоруссия намерена повысить тариф на транзит нефти из России на 23%. Об этом сообщил глава компании "Транснефть" Николай Токарев. По его словам, белорусские власти уведомили российскую компанию о намерении изменить тариф на прокачку нефти на 23%, передает ТАСС.
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