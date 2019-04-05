Энергетика
Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефтиДождь вчера в 15:02
Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть». Об этом заявил глава компании Николай Токарев, передает ТАСС. Он добавил, что это «такая переговорная позиция, которая требует обсуждения».
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Белоруссия планирует почти на четверть поднять тариф на прокачку нефти из России
Коммерсантъвчера в 10:01
Показать все источники
«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти
КП - Беларусьвчера в 11:36
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Кино
Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Армия и оружие
С-400 в Турции могут рассекретить возможности F-35
Обновлено в 00:05
Экономика
Запрошено разрешение на строительство в Турции третьего блока «Аккую»
Проектная компания АО "Аккую Нуклеар", осуществляющая строительство атомной электростанции "Аккую" на юге Турции по проекту Росатома, подала в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) заявку на получение лицензии на строительство третьего блока этой АЭС.
Обновлено в 09:32
Политика
Обнародованы результаты анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Футбол
«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Динамо" завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:28
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Единоборства
Фергюсон назвал Макгрегора фальшивым идолом, а Нурмагомедова — трусом
Первый номер легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон вновь выступил с критикой в адрес экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Мешки с человеческими останками нашли в Петербурге
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди
В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».
Обновлено в 01:22
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Михаил Боярский: «Был убежден, что из Лизы ни черта не получится»
Сереже легко давалась учеба, а из Лизы я был убежден, ни черта не получится.
Обновлено в 02:30
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Политика
WSJ: США продлят отсрочку для покупателей нефти из Ирана из-за Ливии
Эскалация конфликта в Ливии увеличивает вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей иранской нефти, выведенных из-под санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Обновлено в 05:52
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Политика
Дочь Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Телеведущая отметил, что в связи с этим ей хочется поделиться историей о неподобающих объятиях Трампа в студии.
Обновлено в 07:25
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика
Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде
Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Севший на мель корабль стал объектом для фотосессий
Обновлено в 08:37
Политика
В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга
Имена остальных задержанных не уточняются, как и название фестиваля, на который они приехали.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Происшествия
Американские дипломаты стали лидерами по нарушениям ПДД в Германии
Замыкают пятерку лидеров Йемен и Казахстан.
Обновлено в 08:21