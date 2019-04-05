Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из РоссииРБК вчера в 07:09

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК.
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Почему Белоруссия повшает тариф на транзит российской нефти

Rambler News Serviceвчера в 11:15

В Минске обосновали намерение увеличить тариф на прокачку нефти из России

RT на русскомвчера в 15:12

Минск обосновывает намерение увеличить тариф на прокачку нефти РФ затратами на экологию

ТАССвчера в 11:41

Минск объяснил намерение увеличить тариф на прокачку нефти из РФ

News.ruвчера в 15:58

Белоруссия планирует почти на четверть поднять тариф на прокачку нефти из России

Коммерсантъвчера в 10:01

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

РБКвчера в 07:09

Белоруссия намерена на 23% поднять тариф на прокачку российской нефти

Газета.Ruвчера в 06:52

«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти

КП - Беларусьвчера в 11:36
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Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 11:31
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX

В американской корпорации Boeing решили сократить производство самолетов 737 MAX почти на одну пятую, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 16:11
Космос

NASA завершило огневые испытания двигателей для марсианской программы

Завершены огневые испытания 16 усовершенствованных двигателей RS-25, которые планируется использовать для ракет-носителей марсианской программы.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета

Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев

Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:49
Здоровье

От вируса Эбола в Конго с июля 2018 года умерло более 700 человек

Число умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола, в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 702 человек с конца июля 2018 года по настоящее время.
Обновлено в 00:40
Футбол

Мамаев играет в футбол с сокамерниками в «Бутырке»

Футболист Павел Мамаев, сидящий в московском следственном изоляторе "Бутырка", раз в несколько недель играет в футбол с сокамерниками, когда их выводят на прогулку во внутренний двор, сообщил РИА Новости ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Теннис

Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В четвертьфинале турнира Азаренко сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой.
Обновлено 04 апреля в 23:53
Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Политика

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь».
Обновлено вчера в 13:47
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле

Российский производитель легковых автомобилей разработал специальные условия покупки моделей LADA, которые будут действовать до конца апреля.
Обновлено вчера в 04:36
Политика

Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено вчера в 08:32
Экономика

«ВТБ Капитал» приобрел 6,69% группы ЛСР

"ВТБ Капитал" приобрел 6,69% девелоперской группы ЛСР, говорится в сообщении банка ВТБ.
Обновлено вчера в 14:19
Единоборства

Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая

Обновлено вчера в 17:46
Финансы

Высокие нефтяные цены поддерживают позитивное открытие дня

Последний торговый день недели российский рынок начинает в плюсе. Первая неделя апреля оказалась для отечественных площадок позитивной.
Обновлено вчера в 03:13
Общество

Крым отказался от введения курортного сбора

Справка "РГ" Эксперимент по введению курортного сбора в России начался 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, с июля - в восьми муниципалитетах Краснодарского края.
Обновлено вчера в 05:38
Транспорт

Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

Обновлено в 00:42
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено вчера в 14:54
Политика

Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео

В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.
Обновлено вчера в 02:23
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Стриженова показала годовалого внука

Известная телеведущая и счастливая бабушка Екатерина Стриженова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию подросшего внука.
Обновлено в 01:00
Политика

На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги

В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено вчера в 21:22
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
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Российский промышленник, председатель правления и президент ПАО «Транснефть». Генерал-майор ФСБ в отставке.
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