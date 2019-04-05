Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из РоссииРБК 07:09
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК.
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Экономика
Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов
Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.
Обновлено в 20:16
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Легендарный штурмовик Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы
Легендарный штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 пролетит над Великим Новгородом в День Победы, сообщили РИА Новости в фонде "Крылатая память Победы", занимавшимся реставрацией этого самолета.
Обновлено в 20:06
Политика
В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро
Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 20:54
Кино
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Обновлено в 19:22
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
Обновлено в 17:38
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова
Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление войск маршала Хафтара
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова завоевала музыкальную премию в номинации «Лучшее шоу»
Певица Ольга Бузова получила золотую статуэтку музыкальной премии "Жара".
Обновлено в 21:20
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Как выбрать правильное машинное масло?
Выбор моторного масла является весьма тяжелой задачей для большинства автовладельцев. Под каждый двигатель желательно подбирать свое масло.
Обновлено в 20:27
Политика
Зеленский заявил о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Общество
Гороскоп на 6 апреля: Тельцам светят интересные предложения, а Скорпионам - романтические сюрпризы
Водолей сумеет многое успеть, хотя и не все из того, что было запланировано.
Обновлено в 09:45
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Общество
Крым отказался от введения курортного сбора
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала пикантное фото из постели
Певица Юлия Ковальчук (36) опубликовала довольно пикантный снимок из спальни.
Обновлено в 09:04
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
В Польше пассажирский поезд протаранил на переезде автомобиль скорой помощи. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube.
Обновлено в 18:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате
Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.
Обновлено в 12:12
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Более 600 экспонатов пропали из национальной галереи Армении
Уточняется, что в ходе проверок, проведённых в фондах ГНКО «Выставочный центр», была обнаружена пропажа в общей сложности 626 экспонатов — полотен, гобеленов, графических работ, скульптур.
Обновлено в 17:24
Политика
Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТО
Минэкономразвития РФ объявило, что Третейская группа органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) признала претензии Украины из-за введенных Москвой ограничений транзита украинских товаров через российскую территорию необоснованными.
Обновлено в 10:09
Политика
Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье
Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16