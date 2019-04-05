Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из РоссииРБК вчера в 07:09

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК.
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Минск объяснил намерение увеличить тариф на прокачку нефти из РФ

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Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

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Минск обосновывает намерение увеличить тариф на прокачку нефти РФ затратами на экологию

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Почему Белоруссия повшает тариф на транзит российской нефти

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В Минске обосновали намерение увеличить тариф на прокачку нефти из России

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Белоруссия намерена на 23% поднять тариф на прокачку российской нефти

Газета.Ruвчера в 06:52

«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти

КП - Беларусьвчера в 11:36
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Армия и оружие

WSJ: США намерены внести КСИР в список террористических организаций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится внести иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие

Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

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Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Москва пыталась помешать запуску украинского «Нептуна»

В своем выступлении на фоне ракетного комплекса глава государства не мог не упомянуть Россию, которая "пытается закрыть небо и использует средства РЭБ, чтобы помешать испытаниям".
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

Boeing решила сократить производство самолетов модели 737 MAX

Американская компания Boeing сократит количество выпускаемых самолетов модели 737 MAX, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Трамп потребовал объяснить выдачу Бельгией гуманитарных виз сирийцам

Администрация президента США Дональда Трампа направила письмо главе МИД Бельгии Дидье Рейндерсу, в котором призвала власти объяснить ситуацию с выдачей гуманитарных виз свыше 1,5 тысячи граждан Сирии, сообщило в субботу агентство Belga.
Обновлено в 03:14
Единоборства

Александр Усик проведет первый бой в супертяжелом весе 25 мая

Обновлено вчера в 17:46
Общество

МВД проверит сообщения о сборе данных о школьницах в хиджабах в Казани

Обновлено в 04:19
Армия и оружие

«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

На трассе под Киевом взорвался автомобиль

Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Футбол

Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол

Обновлено в 04:05
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Футбол

Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА

Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Единоборства

Макгрегор лидирует по числу чистых допинг-проб в истории UFC

Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Корабли Грузии и НАТО провели учения в Черном море

Корабли второго постоянного морского соединения НАТО поучаствовали в учениях береговой охраны МВД Грузии.
Обновлено в 04:58
Авто

Новая Audi TT может стать электромобилем

В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.
Обновлено вчера в 08:14
Шоу-бизнес

Стас Михайлов перенёс концерт в Костроме из-за ангины

Стас Михайлов вынужден был перенести концерт в Костроме, за что лично извинился перед фанатами. Отмена выступления произошла из-за ангины.
Обновлено в 02:20
Спорт

Анфиса Резцова: «Логинов отсидел за других»

Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Следующее заседание суда по делу Ковалева состоится 19 апреля

Обновлено в 02:45
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Экономика

Медведев рассказал о ситуации с расходованием средств на нацпроекты

Власти РФ рассматривают вопрос о предоставлении регионам бюджетных субсидий на весь срок реализации нацпроектов, работа над которыми будет публичной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:38
Хоккей

Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:40
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