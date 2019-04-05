Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из РоссииРБК вчера в 07:09
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК.
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