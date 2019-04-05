Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефтиДождь 15:02

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть». Об этом заявил глава компании Николай Токарев, передает ТАСС. Он добавил, что это «такая переговорная позиция, которая требует обсуждения».

Политика Минфин США сообщил о введении новых санкций против Венесуэлы Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские власти собираются ввести санкции против двух компаний, а также 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA.

Политика Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Происшествия Из национальной галереи Армении пропали более 600 картин и скульптур Генпрокуратура Армении обнаружила пропажу 626 экспонатов из фондов выставочного центра минкультуры, в 2016 году присоединенного к национальной галерее, сообщили в пресс-службе ведомства.

Футбол Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале» Лидер "Челси" Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".

Общество Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.

Наука Киберфермерство: машинное обучение подскажет, как улучшить вкус растений Специалисты из Медиа-лаборатории при Массачусетском технологическом институте (MIT Media Lab) дают нестандартный ответ: алгоритмы машинного обучения.

Армия и оружие Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.

Общество Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.

Шоу-бизнес Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Здоровье Польза БАДов. Правда или миф? Миф 4 Приём БАДов помогает похудеть – Максимум, чем могут помочь добавки, ускорить обмен веществ и нормализовать работу кишечника.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Общество Правительство Ленобласти найдет рабочим Ford новую работу Сегодня на заводе Ford во Всеволожске прошла встреча рабочих и профсоюза с председателем комитета по труду и занятости.

Шоу-бизнес Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Ольга Бузова публично обвинила дизайнера Беллу Потемкину в плагиате Стоит отметить, что Ольга Бузова часто оказывается в центре различных конфликтов.

Политика Киев пообещал действовать в Черном море, не спрашивая Россию НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Черном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Авто Новая Audi TT может стать электромобилем В случае, если оптимального решения в компании не найдут, то обе модели попросту со временем снимут с производства.

Политика «Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».

Политика Волкер призвал украинцев голосовать за Порошенко Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер объяснил украинцам, почему они должны отдать свои голоса во втором туре выборов президента Украины за действующего главу государства Петра Порошенко.

Гаджеты Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.