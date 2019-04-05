Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из РоссииРБК 07:09

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%. Об этом журналистам сообщил президент компании Николай Токарев, передает корреспондент РБК.
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Белоруссия намерена на 23% поднять тариф на прокачку российской нефти

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«Белнефтехим» запланировал повысить больше чем на 20% тариф на транзит российской нефти

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Беглов попросил главу РЖД помочь с реконструкцией проблемного переезда

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился за помощью к гендиректору ОАО «РЖД» Олегу Белозерову относительно реконструкции железнодорожного переезда на участке от пересечения проспекта Энергетиков с Магнитогорской и Якорной улицами.
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Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
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В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

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Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
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Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) приняли совместное заявление по поводу ситуации в Ливии.
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По информации Marca, стороны практически согласовали трансфер футболиста, сделка может быть оформлена уже в ближайшее время.
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Николай Петрович Токарев
Российский предприниматель
Российский промышленник, председатель правления и президент ПАО «Транснефть». Генерал-майор ФСБ в отставке.
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