с чего всё началось

В настоящее время единственным поставщиком нефти в страну остается Россия, годовой объем поставок для переработки составляет 18 млн тонн. В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

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Происшествия В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.

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