Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксБелоруссия разработала альтернативы импорту российской нефти

В настоящее время единственным поставщиком нефти в страну остается Россия, годовой объем поставок для переработки составляет 18 млн тонн. В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Белоруссия де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год.
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"По итогам года планируется восполнить отставание и выполнить намеченные на 2019 год планы", - отметил глава концерна, слова которого в пятницу приводит агентство БелТА
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