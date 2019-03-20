Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублейГазета.Ru 00:39
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поставление Совета министров Белоруссии, которое было подписано премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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