Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублейГазета.Ru 00:39

Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поставление Совета министров Белоруссии, которое было подписано премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей

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