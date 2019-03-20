Финансы
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублейГазета.Ru 00:39
Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поставление Совета министров Белоруссии, которое было подписано премьер-министром страны Сергеем Румасом.
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Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Космос
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Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу
Многие мигранты жалуются на угрозы и боятся выходить из домов.
Обновлено вчера в 07:31
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
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Синоптики пообещали 30-градусные морозы на территории России в самый разгар весны – в апреле 2019 года.
Обновлено вчера в 03:07
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
Бывший агент Бензема: «Карим хотел бы вернуться в „Лион“, но экономически это почти невозможно»
Бывший агент нападающего "Реала" Карима Бензема Карим Джазири заявил, что француз хотел бы вернуться в "Лион".
Обновлено вчера в 18:47
Здоровье
Вместе или раздельно: какой способ организации питания в социальных учреждениях эффективнее?
Основное преимущество перехода на аутсорсинг состоит в том, что частный оператор снимает со школ, детских садов и больниц непрофильные функции, такие как закупка продуктов, содержание штата поваров и обслуживающего персонала, их обучение, ремонт пищеблоков, внедрение современных технологий, замена оборудования и непосредственно организация питания.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ
Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Казахстанцы массово скупают доллары после отставки Назарбаева
Курс тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахстанцы массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 18:51
Транспорт
В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Жизненно важный препарат исчез из аптек
Крайне важное для людей с больным сердцем лекарство исчезло из аптек, сообщает DEITA.
Обновлено 17 марта в 10:23
Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.
Обновлено в 00:14
Политика
Bloomberg: Китай может исключить Boeing 737 из торговой сделки с США
Китай рассматривает возможность исключения Boeing 737 MAX из торговой сделки с США.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек
Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15
Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Строители соединили морскую и наземную части «Турецкого потока»
В Турции сварен завершающий стык морской и прибрежной частей газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении оператора проекта — South Stream Transport B.V. Как отмечается в сообщении, это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".
Обновлено вчера в 07:34
Музыка
Умер работавший с Оззи Осборном гитарист
Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия.
Обновлено в 00:37
Политика
Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Названы регионы России с наибольшим и наименьшим числом банкоматов
Лидером стал Московский регион (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. банкоматов. На втором месте Санкт-Петербург (10,5 тыс.).
Обновлено в 00:00
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».
Обновлено вчера в 16:57
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
В Китае рассказали о преимуществах танка Type 99A над «Абрамсом» и «Леопардом-2»
В целом компоновка привела к получению основного боевого танка, который несколько короче американского «Абрамса» и немецкого «Леопарда-2».
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Якутии задержали учинивших погромы в овощных киосках
В Якутии задержали группу людей, которые учинили погромы в овощных киосках. Об этом 20 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицию.
Обновлено вчера в 21:10