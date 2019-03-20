Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублейГазета.Ru 00:39

Белоруссия разместит гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поставление Совета министров Белоруссии, которое было подписано премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Космос Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.

Финансы Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.

Происшествия В Якутии многие мигранты боятся выходить на работу Многие мигранты жалуются на угрозы и боятся выходить из домов.

Общество Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.

Экономика Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.

Общество Россиянам пообещали 30-градусные морозы в апреле Синоптики пообещали 30-градусные морозы на территории России в самый разгар весны – в апреле 2019 года.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Здоровье Вместе или раздельно: какой способ организации питания в социальных учреждениях эффективнее? Основное преимущество перехода на аутсорсинг состоит в том, что частный оператор снимает со школ, детских садов и больниц непрофильные функции, такие как закупка продуктов, содержание штата поваров и обслуживающего персонала, их обучение, ремонт пищеблоков, внедрение современных технологий, замена оборудования и непосредственно организация питания.

Политика Президент Чехии назвал Турцию союзником ДАИШ Чешский президент Милош Земан заявил, что Турция является "фактическим союзником ДАИШ" (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Политика Казахстанцы массово скупают доллары после отставки Назарбаева Курс тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахстанцы массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".

Транспорт В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.

Здоровье Жизненно важный препарат исчез из аптек Крайне важное для людей с больным сердцем лекарство исчезло из аптек, сообщает DEITA.

Общество Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге.

Происшествия В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.

Авто В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Экономика Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

Политика Строители соединили морскую и наземную части «Турецкого потока» В Турции сварен завершающий стык морской и прибрежной частей газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении оператора проекта — South Stream Transport B.V. Как отмечается в сообщении, это "символизирует завершение всего комплекса работ по созданию газопроводной системы в Черном море".

Музыка Умер работавший с Оззи Осборном гитарист Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия.

Политика Спецпредставитель США по Венесуэле оценил итоги переговоров с Россией Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс после состоявшихся в Риме переговоров с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым назвал встречу положительной.

Общество Названы регионы России с наибольшим и наименьшим числом банкоматов Лидером стал Московский регион (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. банкоматов. На втором месте Санкт-Петербург (10,5 тыс.).

Политика Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах» Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.

Авто Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья Японский автопроизводитель «Mitsubishi» выпустил обновленную версию своего пикапа «L200», который предназначен для покорения самого сурового бездорожья, сообщает «Тарантас Ньюс».

Экономика Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.

Политика Порошенко обвинил Россию в проблемах развития метро Киева Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы виновата в торможении планов развития Киевского метрополитена.