Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейREGNUM 04:37
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано 20 марта на национальном правовом интернет-портале.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Белоруссия намерена в ближайшие два года разместить гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей, сообщается в постановлении Совета министров Белоруссии, которое было опубликовано в среду на правовом интернет-портале республики.Московский Комсомолец00:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению
Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО
Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.
Обновлено в 02:44
Гаджеты
Продажи смартфонов по trade-in выросли в 3-10 раз
В январе-феврале 2019 года продажи по trade-in в магазинах «Связной-Евросеть» выросли на 386%, в МТС - в 6 раз год к году.
Обновлено в 02:53
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы
Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции
Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Испытания подводного ракетоносца типа «Борей» попали на видео
Министерство обороны России показало на видео испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На записи в Сети запечатлены учения в море.
Обновлено вчера в 03:30
Гаджеты
В Сети появилось видео с Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 03:06
Общество
Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Музыка
Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»
Обновлено в 05:51
Экономика
Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам
Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.
Обновлено в 05:59
Политика
Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале
На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.
Обновлено в 05:16
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины
В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Франция предъявила Керимову новые обвинения
Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.
Обновлено в 04:55
Космос
В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард»
В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».
Обновлено 18 марта в 17:29
Армия и оружие
МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729
Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 05:56
Общество
На Крестовском построят станцию водных видов спорта
В Петербурге на Крестовском острове появится станция водных видов спорта.
Обновлено в 05:19
Футбол
Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии»
Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».
Обновлено в 06:07
Футбол
Лукаку не поможет Бельгии в матче с Россией
Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет национальной команде в матче против России.
Обновлено в 04:49
Политика
Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.
Обновлено в 06:19
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.
Обновлено в 04:59
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Футбол
Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»
Обновлено вчера в 21:30