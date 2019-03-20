Финансы

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейREGNUM 04:37

Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано 20 марта на национальном правовом интернет-портале.
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Белоруссия намерена в ближайшие два года разместить гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей, сообщается в постановлении Совета министров Белоруссии, которое было опубликовано в среду на правовом интернет-портале
 республики.
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