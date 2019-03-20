Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейREGNUM 04:37

с чего всё началось

Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано 20 марта на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминистскому движению Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как россияне относятся к феминистскому движению.

Происшествия Экс-зампред правительства Хабаровского края отправлен в СИЗО Экс-заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр природных ресурсов Василий Шихалев и крупный хабаровский лесопромышленник Александр Пудовкин отправлены в СИЗО.

Гаджеты Продажи смартфонов по trade-in выросли в 3-10 раз В январе-феврале 2019 года продажи по trade-in в магазинах «Связной-Евросеть» выросли на 386%, в МТС - в 6 раз год к году.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Политика Путин назначил кикбоксера врио главы Калмыкии Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Бату Хасикова, говорится на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Политика Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.

Армия и оружие Испытания подводного ракетоносца типа «Борей» попали на видео Министерство обороны России показало на видео испытания подводного ракетоносца типа «Борей». На записи в Сети запечатлены учения в море.

Общество Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.

Общество Росстат показал связь между бедностью и одиночеством 47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

Экономика Счетная палата узнала о закупках продуктов ФСИН по завышенным ценам Счетная палата в ходе аудита обнаружила, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) некорректно формирует объемы бюджетных ассигнований на продукты и закупает их по завышенным ценам.

Политика Путин отреагировал на отставку Назарбаева Президент России Владимир Путин поблагодарил объявившего об отставке бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева за совместную работу.

Политика Президент дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале На полуострове Ямал началось освоение и обустройство Харасавэйского месторождения.

Экономика ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

Политика Госдума занялась оценкой ущерба Крыму от Украины В Госдуме создана рабочая группа для анализа ущерба, нанесенного Крыму за время его нахождения в составе Украины, говорится в сообщении на сайте нижней палаты российского парламента.

Происшествия Франция предъявила Керимову новые обвинения Прокуратура французской Ниццы предъявила новые обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову, сообщает 20 марта газета Nice-Matin.

Космос В соцсетях заявили, что засекли взрыв ракеты «Авангард» В США засекли мощнейший взрыв в атмосфере планеты, и заявили о том, что это ракета «Авангард».

Армия и оружие МИД: Россия не станет уничтожать комплексы с ракетой 9М729 Вашингтон отклонил все предложения Москвы, касающиеся решения встречных претензий по Договору, заявило ведомство Россия не будет уничтожать комплексы с ракетой 9М729, которая по заявлению США якобы нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество На Крестовском построят станцию водных видов спорта В Петербурге на Крестовском острове появится станция водных видов спорта.

Футбол Аршавин вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии» Как сообщает пресс-служба клуба, специалист вошел в тренерский штаб «Газпром-Академии».

Футбол Лукаку не поможет Бельгии в матче с Россией Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку не поможет национальной команде в матче против России.

Политика Врио челябинского губернатора посетит Магнитогорск, где взорвался дом Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер планирует в ближайшее время посетить Магнитогорск и побывать в жилом доме, где в конце декабря произошел взрыв газа и погибли 39 человек.

Экономика В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств С мая в Россию прекратятся поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств: атенолола, амитриптилина и метронидазола, передает РБК в среду, 20 марта.