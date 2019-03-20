Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейREGNUM 04:37
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано 20 марта на национальном правовом интернет-портале.
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Экономика
Объем «свободных денег» россиян возобновил рост
Как рассказал президент «Ромира» Андрей Милехин, рост объема «свободных денег» в феврале можно объяснить несколькими факторами.
Обновлено в 01:09
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Экономика
Счетная палата заявила, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам
Счетная палата заявила по итогам аудита, что Федеральная служба исполнения наказаний некорректно рассчитывает объемы бюджетных средств, направляемых на продовольственное обеспечение уголовно-исполнительной системы.
Обновлено в 04:06
Космос
Кононенко примерил на МКС маску для аварий с утечками аммиака
Российский космонавт Олег Кононенко во время нахождения на МКС примерил маску, предназначенную для аварий с утечками аммиака.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» в 2018 году выросла на 20,8%
Чистая прибыль "Банка Санкт-Петербург" в 2018 году по МСФО выросла на 20,8% и достигла наивысшего результата за всю историю банка 9 млрд рублей за 2018 год, в том числе 2,6 млрд рублей за 4 квартал 2018 года (+46,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года).
Обновлено в 03:08
Политика
В Симферополе арестовали первого президента Крыма
Первый президент Крыма Юрий Мешков получил двое суток ареста за неподчинение требованиям полицейских в день празднования пятилетия присоединения полуострова к России, пишет «Новая газета».
Обновлено в 03:19
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Ранее украинское дипломатическое ведомство передало ее из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Хоккей
Окулов: ЦСКА не хватало Капризова в матче плей-офф КХЛ с «Динамо»
Московскому ЦСКА не хватало нападающего Кирилла Капризова в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо".
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Баскова застыдили за просьбу о помощи семье Началовой
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Москве ограбили аргентинского шеф-повара
На профильных сайтах в интернете указано, что Репетто Карлос Мартин является шеф-поваром Radisson Royal Moscow.
Обновлено в 04:00
Происшествия
ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х
ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Политика
Назарбаев переедет из президентской резиденции в библиотеку
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев переедет из резиденции Акорды в здание библиотеки — «Назарбаев-центр».
Обновлено в 04:02
Экономика
Семьям с доходом в два прожиточных минимума обещают пособия на детей
В правительство РФ на ближайшей неделе поступит законопроект о пособиях на первого и второго ребенка для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Обновлено 17 марта в 09:39
Общество
Метель в конце недели придёт в восемь районов Сахалина
Как сообщал ASTV.RU, 22 марта ожидаются сильная метель, сильный снег, ветер до 20 25 метров в секунду и плохая видимость.
Обновлено в 03:48
Политика
В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков
Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал свежую версию ежегодного рейтинга надежности банков. Первые места в нем заняли "дочки" иностранных банков.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Полиция отреагировала на погромы и избиение мигрантов в Якутске
В Якутске полиция задержала группу местных жителей за погромы в киосках с овощами, в которых работают мигранты, а также злоумышленника, избившего и угрожавшего одному из приезжих пистолетом.
Обновлено в 04:14
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в российской сборной
Экс-капитан российский футбольной сборной Андрей Аршавин выступил против бразильцев в национальной команде.
Обновлено вчера в 21:23
Спорт
Тарасова и Морозов побили мировой рекорд в короткой программе на ЧМ
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира в Японии и побили мировой рекорд, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:12
Политика
Путин встретился с новым и.о. главы Челябинской области Текслером
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с Алексеем Текслером, которого ранее назначил и.о. губернатора Челябинской области вместо Бориса Дубровского, подавшего в отставку.
Обновлено вчера в 12:20
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Финансы
Рубль в начале торгов растет к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов среды уверенно растет против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Политика
Глава Республики Алтай Бердников ушел в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке Владимиру Путину. О решении он сообщил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:08
Общество
Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира
Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
Обновлено в 03:48
Здоровье
В столичной скорой помощи обновят оснащение машин
Всего на службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, по словам Хрипуна, ежедневно работают более тысячи машин.
Обновлено в 03:16