Финансы
Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейREGNUM 04:37
Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано 20 марта на национальном правовом интернет-портале.
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с чего всё началось
Белоруссия намерена в ближайшие два года разместить гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей, сообщается в постановлении Совета министров Белоруссии, которое было опубликовано в среду на правовом интернет-портале республики.Московский Комсомолец00:55
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