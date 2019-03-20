Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейREGNUM 04:37

с чего всё началось

Правительство Белоруссии поручило минфину разместить в России государственные облигации в сумме до 30 млрд российских рублей. Соответствующее постановление Совета министров Белоруссии опубликовано 20 марта на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей

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