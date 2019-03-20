Финансы

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейКоммерсантъ 09:40

Совет министров Белоруссии поручил Министерству финансов республики разместить гособлигации на сумму 30 млрд российских рублей в России на ближайшие два года. Соответствующее постановлением опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
Читать в источнике
с чего всё началось
Белоруссия намерена в ближайшие два года разместить гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей, сообщается в постановлении Совета министров Белоруссии, которое было опубликовано в среду на правовом интернет-портале
 республики.
Московский Комсомолец00:55

Подробнее о событии

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 миллиардов рублей

Life.ru03:58

Белоруссия разместит в России гособлигации на сумму до 30 млрд российских рублей

ТАСС00:32

В Белоруссии приняли постановление о размещении в России гособлигаций

Московский Комсомолец00:55

Белоруссия решила разместить в России гособлигации на 30 млрд рублей

Взгляд.ру00:50

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей

Газета.Ru00:39

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 миллиардов рублей

РИА Новости01:55

Белоруссия разместит в РФ облигации на 30 млрд рублей

ФАН01:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Здоровье

Новый корпус онкодиспансера в Уфе откроется в 2020 году

Обновлено в 06:36
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Экономика

Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки России

Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 09:56
Политика

Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Обновлено в 04:51
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил распад группы

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик ВВС США приблизился к российским границам

Стратегический бомбардировщик ВВС США приблизился к границам Калининградской области, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 08:05
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Происшествия

Индийский миллиардер-мошенник арестован в Лондоне

Индийский ювелир Нирав Моди, однофамилец премьер-министра страны, заработавший миллиардное состояние на продаже эксклюзивных украшений знаменитостям, был арестован в Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд.
Обновлено в 07:09
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено вчера в 15:53
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело

Обновлено в 07:39
Спорт

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ

Российские спортсмены занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на ЧМ. Передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 01:51
Политика

Украина ввела санкции против сотен россиян

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности Украины (СНБО) о введении новых санкций в отношении российских граждан и организаций.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Сорочинске ревнивый парень на машине сбил свою бывшую

Обновлено в 07:15
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:24
Общество

Беглов и Ведерников помогут семье школьницы, написавшей письмо Путину

Власти Петербурга помогут погасить долги семье школьницы Таси Перчиковой из Томсино, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 05:38
Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Общество

Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время

Сезонные переводы времени снова обсуждаются специалистами: одни утверждают, что это может привести к обострению хронических заболеваний, другие отмечают, что инициатива позволит увеличить световой день, что скажется положительно.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреля

Прихода же настоящей весны стоит ждать только к середине апреля.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»

Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Общество

Сотрудники «Центра Э» попросили отменить спектакль Театра.doc

Обновлено в 10:17
Политика

Порошенко обвинил Москву в замедлении развития киевского метро

По словам Порошенко, начавшаяся в 2014 году «российская агрессия» затормозила планы строительства метро.
Обновлено в 02:11
Финансы

В Минтруде разъяснили новую схему индексации пенсий

Как пояснили "РГ" в Минтруде, сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Общество

Продолжительность жизни в России превысила 73 года

Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Авто

Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное