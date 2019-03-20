Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейКоммерсантъ 09:40

с чего всё началось

Совет министров Белоруссии поручил Министерству финансов республики разместить гособлигации на сумму 30 млрд российских рублей в России на ближайшие два года. Соответствующее постановлением опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублей

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