Финансы

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 млрд рублейКоммерсантъ 09:40

Совет министров Белоруссии поручил Министерству финансов республики разместить гособлигации на сумму 30 млрд российских рублей в России на ближайшие два года. Соответствующее постановлением опубликовано на национальном правовом интернет-портале.
Читать в источнике
с чего всё началось
Белоруссия намерена в ближайшие два года разместить гособлигации в России на сумму до 30 млрд российских рублей, сообщается в постановлении Совета министров Белоруссии, которое было опубликовано в среду на правовом интернет-портале
 республики.
Московский Комсомолец00:55

Подробнее о событии

Белоруссия решила разместить в России гособлигации на 30 млрд рублей

Взгляд.ру00:50

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 миллиардов рублей

РИА Новости01:55

В Белоруссии приняли постановление о размещении в России гособлигаций

Московский Комсомолец00:55

Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 миллиардов рублей

Life.ru03:58

Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 30 млрд рублей

Газета.Ru00:39

Белоруссия разместит в России гособлигации на сумму до 30 млрд российских рублей

ТАСС00:32

Белоруссия разместит в РФ облигации на 30 млрд рублей

ФАН01:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Армия и оружие

Эксперт: B-52 отрабатывал удар по России

Обновлено в 10:59
Общество

В Новосибирске журналистку хотят наказать за сидение во время гимна

В Новосибирске журналистку грозились лишить аккредитации, потому что она не смогла встать во время гимна.
Обновлено в 08:19
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Общество

Беглов отправил в отставку главу комитета по печати Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду отправил в отставку Сергея Серезлеева.
Обновлено в 06:56
Политика

Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25-26 марта.
Обновлено в 12:04
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Обновлено в 11:29
Общество

Алексей Волин: власти помогают обеспечить прием спутникового сигнала

Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям "Триколора" Павел Стешин призвал граждан заранее, не дожидаясь отключения аналогового сигнала, позаботиться о приобретении и установке оборудование для приема цифрового спутникового телевидения.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
Политика

Крымский делегат рассказал о правиле упоминания полуострова в ООН

Крымский делегат Международного совета российских соотечественников Александр Молохов рассказал, что перед выступлением на Совете по правам человека ООН ему попытались навязать определенные правила упоминания Крыма.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Землетрясение в Денизли произошло во время урока о землетрясениях

В одной из школ города Денизли урок географии был посвящен теме геологической активности вообще, и землетрясениям, в частности.
Обновлено в 08:59
Экономика

Росстат изменил методику расчета доходов россиян

Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол

Радимов извинился за слова в адрес футболиста «Спартака» Глушенкова

Главный тренер команды «Зенит-2» Владислав Радимов принёс извинения за резкое высказывание в адрес полузащитника московского «Спартака» Максима Глушенкова.
Обновлено в 11:35
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона

Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.
Обновлено вчера в 04:02
Футбол

В Испании предложили клонировать Месси

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил, что готов клонировать нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Обновлено в 12:18
Здоровье

Новое отделение реанимации заработало в больнице имени Ерамишанцева

Обновлено в 08:25
Экономика

С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды

Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Гаджеты

Apple представила обновленные наушники AirPods

Обновлено в 09:37
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Единоборства

Чемпион UFC провалил допинг-тест

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Дочь Тимати и Алены Шишковой отпраздновала первый юбилей

Звездная семья тщательно и долго готовилась к первому юбилею, устроили настоящий праздник, который запомнился малышке на всю жизнь.
Обновлено в 11:47
Футбол

Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре

Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»

Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Политика

Врио главы Калмыкии назначен Бату Хасиков

Обновлено в 05:19
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Игры

Konami анонсировала юбилейные сборники Castlevania и Contra

Обновлено в 04:32
Политика

Порошенко проигрывает Зеленскому в рейтингах второго тура

Президент Украины Петр Порошенко уступает в рейтинге второго тура выборов шоумену Владимиру Зеленскому и главе политической партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, сообщает ukranews.com со ссылкой на исследование агентства "Рейтинг".
Обновлено вчера в 10:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное