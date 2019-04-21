Энергетика
Белоруссия просит увеличить прокачку нефти по северной веткеNews.ru вчера в 09:19
Белорусская сторона обратилась к ПАО «Транснефть» с предложением увеличить поставки топлива по северной ветке нефтепровода «Дружба» в связи с низким качеством ресурса, поступающего по южной ветке. В северной ветке «Дружбы» находится нефть, соответствующая ГОСТу.
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Энергетика
Цена на нефть преодолела отметку $74
Баррель Brent подрожал на 3,18%, до $74,28. Покупатели преодолели все промежуточные сопротивления и двигаются к целевому уровню $74,45.
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В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
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Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
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Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
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В топ-20 лучших смартфонов первое место заняла модель от OnePlus
Напоним, смартфон OnePlus 6T, занявший в рейтинге первое место, поступил в продажу 6 ноября 2018 года.
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Смертельное ДТП со «скорой» произошло под Краснодаром
В Краснодарском крае в результате ДТП с участием машины скорой помощи погибли два человека.
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Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
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В Мали десять военных погибли в результате нападения террористов
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Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лидеры Возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%.
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Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено 20 апреля в 01:43
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено 20 апреля в 10:50
Происшествия
В Омске тела утонувших детей достали из котлована
Обновлено 20 апреля в 12:18
Происшествия
СКР проверяет обстоятельства смерти ветерана в челябинской больнице
В Челябинской области органы СКР начали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в одной из больниц Кизильского района.
Обновлено в 00:54
Космос
После 20 лет наблюдений подтверждено 5 экзопланет на широких орбитах
Только телескоп, специально предназначенный для поисков экзопланет, позволяет проводить такие наблюдения на протяжении долгого времени – и именно к таким инструментам относится телескоп EULER Женевского университета, Швейцария, расположенный в обсерватории Ла-Силья, Чили.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 290
В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли 290 человек, сообщает телеканал News First.
Обновлено в 00:16
Политика
Зеленский обратился к постсоветскому пространству
Обновлено вчера в 14:03
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено вчера в 14:19
Шоу-бизнес
Регина Бурд спровоцировала слухи о четвертой беременности
Пользователи Сети подозревают, что 33-летняя Регина Бурд в скором времени станет мамой в четвертый раз.
Обновлено вчера в 12:51
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Названа причина консервации площадки «Гагаринский старт» на Байконуре
Ранее предполагалось, что с площадки «Гагаринского старта» в космос будут отправляться космические корабли на новых РН «Союз-2».
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Кино
В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:06
Культура
19 апреля в 19 часов начнутся дебаты между Зеленским и Порошенко
Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, состоявшегося 31 марта 2019 года, и участник второго тура, назначенного на 21 апреля 2019 года[1]. Биография Ранние годы Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривом Роге (Украинская ССР).
Обновлено 19 апреля в 07:41
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено вчера в 07:14
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Tesla направила группу специалистов для выяснения обстоятельств взрыва своего автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, следует из заявления компании.
Обновлено в 00:36
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, Госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
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Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
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Явка во втором туре президентских выборов в Украине составила 62%
Обновлено вчера в 15:52