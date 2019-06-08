Футбол

Белоруссия проиграла Германии в отборочном матче Евро-2020REGNUM 00:39

Беларусь — Германия
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Борисов-арена»
13′
Лерой Сане
Валерий Громыко
Никита Корзун
57′
62′
Марко Ройс
Денис Лаптев
Максим Скавыш
63′
Юрий Ковалев
Михаил Гордейчук
69′
71′
Серж Гнабри
Юлиан Дракслер
76′
Марко Ройс
Юлиан Брандт
Игорь Шитов
77′
81′
Илкай Гюндоган
Леон Горетцка
Никита Корзун
90′+4′
Мужская сборная команда Белоруссии проиграла команде Германии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча состоялась на поле стадиона «Борисов-Арена» в Борисове и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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