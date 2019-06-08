Футбол
Белоруссия проиграла Германии в отборочном матче Евро-2020REGNUM 00:39
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Борисов-арена»
|13′
Лерой Сане
Валерий Громыко
Никита Корзун
|57′
|62′
Марко Ройс
Денис Лаптев
Максим Скавыш
|63′
Юрий Ковалев
Михаил Гордейчук
|69′
|71′
Серж Гнабри
Юлиан Дракслер
|76′
Марко Ройс
Юлиан Брандт
Игорь Шитов
|77′
|81′
Илкай Гюндоган
Леон Горетцка
Никита Корзун
|90′+4′
Беларусь
Расстановка 4‑5‑1
1
Гутор
4
Шитов
17
Наумов
3
Мартынович
5
Поляков
11
Гордейчук
8
Корзун
18
Маевский
2
Драгун
19
Володько
13
Скавыш
1
Нойер
15
Зюле
5
Та
4
Гинтер
13
Клостерманн
6
Киммих
18
Горетцка
14
Шульц
19
Сане
10
Брандт
7
Дракслер
Германия
Расстановка 3‑4‑3
Мужская сборная команда Белоруссии проиграла команде Германии в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Встреча состоялась на поле стадиона «Борисов-Арена» в Борисове и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:06, Ашберн
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