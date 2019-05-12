Энергетика
Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФNews.ru вчера в 16:42
Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в РФ. Об этом заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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В Минске заявили о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр
RT на русскомвчера в 17:53
Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Телеканал 360°вчера в 17:36
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
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Общество
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Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Шоу-бизнес
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Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
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Майк Помпео отменил визит в Москву
Помимо переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи господин Помпео планировал встретиться со своей командой в посольстве в Москве, провести обсуждения с представителями деловых кругов США, а затем возложить венок к могиле Неизвестного солдата.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»
Обновлено вчера в 14:09
Политика
СМИ поделились подробностями убийства сына чиновника Алипова в ДНР
Нынешний глава Горловки Иван Приходько опубликовал пост, в котором выразил слова соболезнования потерявшему сына Алипову.
Обновлено в 00:30
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Александр Цекало познакомил детей с молодой женой
Александр Цекало познакомил детей с молодой женой По данным СМИ, ребята с девушкой поладили.
Обновлено в 02:32
Кино
HBO опубликовала тизер 6 эпизода финального сезона «Игры престолов»
Американская телесеть HBO выпустила тизер заключительной серии восьмого сезона сериала "Игра престолов".
Обновлено в 01:12
Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге
«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
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Вылет самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" из Новосибирска в Ростов-на-Дону был задержан из-за технической неисправности, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 03:14
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В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
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Обновлено в 03:30
Экономика
Количество исков против заемщиков с мелкими долгами резко возросло
Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам.
Обновлено вчера в 17:32
Политика
РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
Обновлено в 02:39
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
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Петербуржец вытолкнул сожительницу из окна четвертого этажа
Полиция Невского района Санкт-Петербурга завела уголовное дело о покушении на убийство в отношение 34-летнего местного жителя, который вытолкнул из окна четвертого этажа свою сожительницу.
Обновлено в 03:41
Финансы
Акции Мосбиржи упали почти на 7%
Акции Мосбиржи на открытии торгов упали на 6,6%. Это происходит на фоне закрытия реестра акционеров под выплату дивидендов, говорят трейдеры.
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Общество
Председатель новосибирского избиркома показала свои доходы
Заместитель председателя избирательной комиссии Андрей Голомазов показал доход в 1,9 млн рублей. А его супруга — 323 тысячи рублей.
Обновлено 11 мая в 03:07
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота вошёл в Норвежское море
«Большой противолодочный корабль «Североморск» и средний морской танкер «Вязьма» Северного флота вошли в южную часть Норвежского моря», — приводит сообщение ТАСС.
Обновлено в 02:53