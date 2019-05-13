Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФNews.ru вчера в 16:42

Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в РФ. Об этом заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФ

Происшествия Вооруженный школьник взял в заложники учеников гимназии в Казани Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.

Технологии «ВКонтакте» запустит собственный сервис по продаже аудиокниг Социальная сеть «ВКонтакте» готовит к запуску собственного сервиса по продаже аудиокниг — Biblio.

Шоу-бизнес Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.

Экономика Расходы россиян выросли до максимума Расходы россиян в апреле 2019 года выросли на 6,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Политика В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского «Главной задачей нового президента Украины в 2019—2020 годах станет выплата огромных госдолгов», — отметил он.

Транспорт Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.

Политика В Литве состоится второй тур президентских выборов В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.

Политика Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.

Экономика Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.

Шоу-бизнес Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.

Политика Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского Оболонский районный суд Киева рассмотрит административное дело против избранного президента Укарины Владимира Зеленского в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте суда.

Происшествия Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва» Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Политика Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.

Здоровье Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году «Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Белоруссия получила оружие по борьбе с беспилотниками Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками, говорится на сайте Минобороны Белоруссии.

Спорт Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.

Происшествия Саудовская Аравия заявила о диверсии на своих нефтяных танкерах в ОАЭ Как рассказал министр, один из танкеров направлялся за нефтью в порт Рас-Танура в одноименном городе в Саудовской Аравии.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Общество Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание.

Футбол Семин хочет видеть в «Локомотиве» Еременко По информации газеты "Спорт-Экспресс", Юрий Семин хотел бы, чтобы Еременко летом присоединился к "Локомотиву".