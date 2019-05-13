Экономика

Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФNews.ru вчера в 16:42

Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в РФ. Об этом заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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В Белоруссии продолжат диалог с Россией о компенсации за налоговый маневр

Газета.Ruвчера в 18:23

В Минске заявили о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр

RT на русскомвчера в 17:53

В Минске сообщили о продолжении диалога о компенсации за нефтяной манёвр

Говорит Москвавчера в 16:38

Минск продолжит переговоры с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Ведомостивчера в 16:50

Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФ

News.ruвчера в 16:42

В Минске заявили, что диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр продолжается

ТАССвчера в 16:32

Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Телеканал 360°вчера в 17:36
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СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

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Школьник с пистолетом взял в заложники учеников гимназии в Казани, передает Life.
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Следующие и последние в 2019 году продолжительные выходные ждут россиян в ноябре, сообщили РИА Новости в Роструде.
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Технологии

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Шоу-бизнес

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Происшествия

Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Расходы россиян выросли до максимума

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Футбол

Реакция «Манчестер Сити» на чемпионство. Видео

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Политика

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«Главной задачей нового президента Украины в 2019—2020 годах станет выплата огромных госдолгов», — отметил он.
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Транспорт

Генпрокуратура проверит законность установки частных камер на обочинах

В конце апреля текущего года вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Генпрокуратуре проверить законность установки и использования средств фиксации частными организациями.
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Политика

В Литве состоится второй тур президентских выборов

В Литве пройдет второй тур выборов главы страны, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% в ходе первого тура голосования, прошедшего 12 мая.
Обновлено в 04:59
Политика

Савченко потребовала назначить инаугурацию Зеленского в мае

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала от парламента рассмотреть вопрос об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь.
Обновлено в 04:52
Экономика

Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей

Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Танец босой Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео

Танец босой балерины Анастасии Волочковой под барабаны на Мальдивах попал на видео. Запись артистка сама опубликовала в своем Instagram.
Обновлено в 03:07
Политика

Районный суд Киева рассмотрит административное дело против Зеленского

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Обновлено в 05:00
Происшествия

Тело Сергея Доренко кремируют, сообщила «Говорит Москва»

Тело главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко, вероятнее всего, кремируют, заявил генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов.
Обновлено в 04:22
Общество

Зверев пришел в суд по делу о пикете в защиту Байкала в короне

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Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.
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Политика

Польша оценила объём возможных репараций от Германии в $1 трлн

Объём компенсаций от Германии, которые Польша может требовать за ущерб в ходе Второй мировой войны, составляет примерно $1 трлн, заявил глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик изданию Sieci.
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Здоровье

Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году

«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Белоруссия получила оружие по борьбе с беспилотниками

Белорусские военные получили современные комплексы для борьбы с беспилотниками, говорится на сайте Минобороны Белоруссии.
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Спорт

Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, являющийся молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, опубликовал в своём Instagram её откровенное фото с отдыха на Кипре.
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Происшествия

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Как рассказал министр, один из танкеров направлялся за нефтью в порт Рас-Танура в одноименном городе в Саудовской Аравии.
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Букмекеры предрекли Лазареву четвертое место на «Евровидении»

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Экономика

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Обновлено вчера в 20:24
Общество

Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг

В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание.
Обновлено в 04:51
Футбол

Семин хочет видеть в «Локомотиве» Еременко

По информации газеты "Спорт-Экспресс", Юрий Семин хотел бы, чтобы Еременко летом присоединился к "Локомотиву".
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Нидерландах полиция «потеряла» людей, находящихся под домашним арестом

Полиция Нидерландов в течение «очень продолжительного периода» не могла отслеживать местоположение людей, находящихся под домашним арестом.
Обновлено в 04:43
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