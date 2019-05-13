Экономика
Белоруссия продолжает переговоры о компенсации от РФNews.ru вчера в 16:42
Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в РФ. Об этом заявил министр экономики республики Дмитрий Крутой.
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В Минске заявили о продолжении диалога с Москвой о компенсации за налоговый манёвр
RT на русскомвчера в 17:53
Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр
Телеканал 360°вчера в 17:36
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:26, Ашберн
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