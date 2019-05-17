Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на УкраинуОреанда-Новости вчера в 09:09
Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс». Это было сделано потому, что на Украине нет специальных резервуаров для «грязной» нефти.
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Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши
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