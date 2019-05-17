Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в ПольшуПрофиль вчера в 09:34

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС. Причиной называется отсутствие на Украине свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти из трубопровода «Дружба».
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Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши

Новая газетавчера в 09:52

Украина приостановила прием нефти по «Дружбе»

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Белоруссия не осуществляет транзит нефти на Украину и в Польшу

Коммерсантъвчера в 09:00

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

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Минск заявил об остановке транзита нефти в направлении Украины и Польши

РБКвчера в 08:39

Белоруссия приостановила транзит на Украину из-за отсутствия резервуаров для «грязной» нефти на ее территории

Финмаркетвчера в 08:32

Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе»

Finam.Ruвчера в 08:35
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Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
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Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ

Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:21
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Атлетическая комиссия Невады (NSAC) повторно рассмотрит дела секундантов Хабиба Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова по поводу их участия в драке после UFC 229 в прошлом октябре.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

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Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Баскетбол

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Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
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Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах

Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
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Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
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США внесли в санкционный «список Магнитского» представителей Мексики

США расширили список санкций по глобальному "закону Магнитского", в него вошли представители Мексики, говорится в заявлении министерства финансов.
Обновлено вчера в 11:16
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Новый чип Snapdragon 730 набирает более 200 тыс. баллов в AnTuTu

К настоящему времени имеются данные, что продвинутый Snapdragon 730 смогут уместить в новейших смартфонах Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, но пока производители не раскрывают точные параметры будущих устройств.
Обновлено вчера в 02:44
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Общая стоимость контрактов на два лота составляет 1,7 млрд рублей. Первый лот стоит 879 млн рублей, второй — 895 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:37
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Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено 16 мая в 10:07
Общество

Протестующие в Екатеринбурге отказались от встречи с мэром

Обновлено вчера в 15:36
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Росавиация назвала роковые ошибки пилотов SSJ 100

Росавиация представила документ, где назвала, какие ошибки допустили пилоты самолёта Sukhoi Superjet 100 – они и стали причиной катастрофы в Шереметьево, пишут РИА Новости.
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Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Происшествия

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В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек.
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АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

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Журналист Стив Хилтон спросил у Трампа, нужно ли расследование из-за того, что «власти Китая вкладывают миллиарды долларов в бизнес семьи Байдена».
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
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