Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в ПольшуПрофиль вчера в 09:34
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС. Причиной называется отсутствие на Украине свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти из трубопровода «Дружба».
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Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши
Новая газетавчера в 09:52
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