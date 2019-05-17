Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в ПольшуПрофиль вчера в 09:34

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС. Причиной называется отсутствие на Украине свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти из трубопровода «Дружба».

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

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