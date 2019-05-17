Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в ПольшуПрофиль вчера в 09:34
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС. Причиной называется отсутствие на Украине свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти из трубопровода «Дружба».
Читать в источнике
Оценить146
Подробнее о событии
Показать все источники
Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши
Новая газетавчера в 09:52
Автоматически обработано 7245 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Политика
У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе
Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.
Обновлено в 02:47
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Наука
Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад
Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено вчера в 20:42
Хоккей
Российская сборная сыграет против Латвии на ЧМ по хоккею
Сегодня сборная России по хоккею сыграет свой пятый матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, который проводится в Словакии.
Обновлено в 02:40
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Спорт
Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий
Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено вчера в 06:55
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:25
Музыка
Дима Билан обратился к Сергею Лазареву перед финалом «Евровидения»
Дима Билан написал в Instagram обращение к Сергею Лазареву перед выступлением последнего в финале «Евровидения».
Обновлено в 04:54
Политика
России возвращают право голоса в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Транспорт
Схема движения изменилась на Зеленодольской улице в Москве
На юго-востоке столицы на Зеленодольской улице изменилась схема движения, на улицу больше нельзя повернуть напрямую с Волгоградского проспекта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.
Обновлено в 05:10
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Хоккей
Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» под Воронежем
Пассажирский автобус Dragmuller, в котором находились 35 человек, столкнулся с "Газелью" в Воронежской области, в результате пострадали водитель и пассажирка "Газели", сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль
Светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти мероприятие, посвященное бренду Givenchy.
Обновлено в 05:41
Хоккей
Сборная Финляндии обыграла команду Великобритании на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО
"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено вчера в 14:04