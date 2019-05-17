Политика
Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в ПольшуПрофиль вчера в 09:34
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС. Причиной называется отсутствие на Украине свободных резервуаров для откачки «грязной» нефти из трубопровода «Дружба».
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Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши
Новая газетавчера в 09:52
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Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о двух своих любимых книгах.
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке.
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Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
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Хоккей
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В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
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Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Футбол
Футболисты России предложили создать «Клуб Сергея Семака»
В России предложено создать "Клуб Сергея Семака", в который включат наставников клубов, выигравших чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.
Обновлено в 08:14
Политика
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Здоровье
Врачи призвали наказывать родителей за веганское питание детей
Врачи Королевской академии медицины Бельгии обеспокоены модой на веганское питание среди молодых родителей. Об этом пишет The New York Post.
Обновлено в 01:25
Политика
Проевропейский марш «Польша в Европе» начался в Варшаве
По улицам Варшавы проходит проевропейский марш "Польша в Европе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:15
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Киев «злостно отомстил» Москве за Крым, отдав ей свою военную технику
Другой нюанс кроется в том, что, если бы Украина забрала из Крыма свою технику, то не смогла бы жаловаться на Россию и подавать иски с требованием возместить «ущерб», поддержал его другой «эксперт» из Верховной рады Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский потерял возможность распустить Верховную раду
Украинская партия «Народный фронт» вышла из коалиции в Верховной раде и таким образом заблокировала появившуюся ранее у избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
В провинции Накхон Ратчасима, на северо-востоке Таиланда, собака обнаружила среди поля похороненного заживо новорожденного ребенка.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо
Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 17:08
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Футбол
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Общество
В Екатеринбурге обсудят возможность референдума по строительству храма
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в субботу на встрече с противниками возведения храма на месте сквера около заявил, что обсудит с депутатами городской думы возможность проведения референдума на тему сохранения площадки в первоначальном виде.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
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