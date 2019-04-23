Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд странРИА Новости вчера в 04:13

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России.
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Что произошло за день: вторник, 23 апреля

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Белоруссия приостановила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

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Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

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РБКвчера в 04:04
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:09, Ашберн

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусьвчера в 03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
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