Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд странРИА Новости 04:13
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России.
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