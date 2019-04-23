Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефтиГазета.Ru 06:06

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Что произошло за день: вторник, 23 апреля

Интерфакс13:55

Белоруссия приостановила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

RT на русском11:08

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину

Коммерсантъ05:08

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

ТАСС07:45

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

РИА Новости04:13

Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти

РБК04:04

Белоруссия приостановит экспорт бензина в страны Балтии, Польши и на Украину из-за некачественной российской нефти

Эхо Москвы11:04
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
Политика

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Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
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В Сети появились фотографии с церемонии спуска на воду подводной лодки «Белгород», на которой будут размещены подводные беспилотники «Посейдон».
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Искусство массы тела

Росздравнадзор продолжает помогать читателям "РГ - Неделя" разбираться в том, как сохранить здоровье и выбирать правильное лечение.
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В липецкой квартире нашли двух маленьких истощённых детей

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Стала известна биография будущей первой леди Украины

Шоумен Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре выборов президента Украины, поэтому уже через месяц в стране может появиться новая первая леди — Елена Зеленская, которая до сих пор предпочитала оставаться в тени своего знаменитого мужа.
Обновлено 21 апреля в 22:08
Политика

Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
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«Тоттенхэм» одержал победу над «Брайтоном» в домашнем матче 33-го тура английской Премьер-лиги.
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Вышел финальный трейлер «Годзилла 2: Король монстров»

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Как стало известно «Чемпионату», нападающий системы клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников возвращается в Россию и следующий сезон проведёт в Континентальной хоккейной лиге.
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Автомобили LADA появятся в Монголии

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В России началось производство устройства для общения силой мысли

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Как работают Яндекс.Новости?
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