Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд странРИА Новости 04:13

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России.
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Что произошло за день: вторник, 23 апреля

Интерфакс13:55

Белоруссия приостановила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

RT на русском11:08

Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти

РБК04:04

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

ТАСС07:45

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

РИА Новости04:13

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину

Коммерсантъ05:08

Белоруссия приостановит экспорт бензина в страны Балтии, Польши и на Украину из-за некачественной российской нефти

Эхо Москвы11:04
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
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Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода

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