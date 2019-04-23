Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд странРИА Новости 04:13

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон показала годовалого принца Луи Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принца Луи, которому исполняется 1 год.

Технологии Названы пароли, которые нельзя использовать Названы пароли, которые проще всего даются хакерам, сообщает otvprim.ru.

Политика МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.

Здоровье Вакцинацию от ветрянки и ротавируса могут включить в календарь прививок в ближайшее время Министерство здравоохранения РФ планирует в ближайшее время включить в Национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против ветрянки и ротавируса, а также против гемофильной инфекции для всех детей без исключений, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Происшествия Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы в керченском колледже Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о причинах стрельбы, которую устроил в октябре 2018 года в керченском колледже студент Владислав Росляков.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Интернет Google и «Одноклассники» запустили проект об интернет-безопасности "Одноклассники" совместно с компанией Google запустили игровой тест на знание правил безопасности в интернете.

Экономика Жители России начали массово избавляться от дач Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Культура Мединский пригласил Sony Pictures снимать фильмы в РФ Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил кинокомпании Sony Pictures Entertainment снимать фильмы в РФ.

Армия и оружие Свистать всех на верфь: Путин дал старт строительству новых кораблей Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Культура Скончался создатель клипов Филиппа Киркорова и Натальи Ветлицкой Сергей Дубровский, известный советский и российский оператор, скончался 23 апреля. Причины смерти в настоящее время неизвестны.

Политика Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua.

Армия и оружие Как Анкара ответит на отказ США от поставок F-35, рассказали в Турции Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона при отказе США от поставок F-35 удовлетворит потребность "в другом месте".

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Политика Ким Чен Ын отправился в Россию на поезде Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на личном поезде отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Россию.

Экономика Пенсионерам пересчитают социальную доплату в мае ПФР увеличит выплаты также тем пенсионерам, которые не дополучили повышенный размер пенсий с начала 2019 года.