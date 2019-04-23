Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд странРИА Новости 04:13
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб. Уточняется, что это связано со снижением объемов переработки из-за поставок некачественного сырья из России.
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Серьезное укрепление Закладка на нескольких верфях двух фрегатов, двух больших десантных кораблей, начало состыковки блоков корвета "Меркурий" и вывод из эллинга атомной подводной лодки "Белгород" — одно из самых важных событий в постсоветской истории ВМФ, уверен военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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Сергей Дубровский, известный советский и российский оператор, скончался 23 апреля. Причины смерти в настоящее время неизвестны.
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Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
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