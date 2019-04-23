Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
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Белоруссия приостановила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

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Белоруссия приостановит экспорт бензина в страны Балтии, Польши и на Украину из-за некачественной российской нефти

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Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти

РБК04:04

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ

Интерфакс03:17

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

ТАСС07:45
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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