Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
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Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

ТАСС07:45

Почему Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Газета.Ru08:18

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину

Коммерсантъ05:08

Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти

РБК04:04

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

RT на русском03:29

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ

Интерфакс03:17

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

РИА Новости04:13
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:20, Ашберн

Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

Обновлено в 08:43
Политика

ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину

Обновлено в 04:52
Происшествия

Гормост опроверг подтопление Лефортовского тоннеля в Москве

Обновлено в 08:22
Экономика

Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете России

Счетная палата по итогам 2018 года выявила нарушения в бюджетах всех уровней на 772,7 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Транспорт

Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Политика

Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
Обновлено в 04:27
Происшествия

По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах

Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено в 08:17
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

Обновлено в 06:19
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Общество

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Маша Малиновская изменила внешность

Телеведущая Маша Малиновская удивила поклонников новым образом. Внешность девушки действительно обновлена.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта

Обновлено в 08:37
Недвижимость

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика

В Петербурге с участием Путина заложены два фрегата

На судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 23 апреля заложены два фрегата проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») для ВМФ России.
Обновлено в 08:13
Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено вчера в 10:58
Кино

«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат

В октябре прошлого года компания «Иное кино» выпустила в российский прокат фильм Тарковского «Сталкер».
Обновлено в 07:03
Политика

Штаб Зеленского сделал важное заявление

Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Общество

ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи

Напомним, на прошлой неделе Минтранс озвучил инициативу по разделению водителей на профессионалов (водители автобусов, таксисты) и любителей (людей, профессионально не связанных с управлением транспортом), суть предложения - облегчить получение прав для людей, пользующихся машиной исключительно в личных, а вместе с этим и поднять квалификацию профессионалов.
Обновлено в 08:03
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля

Помощник президента добавил, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров российского и северокорейского лидеров из-за достигнутой договоренности между странами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Интернет

Составлен рейтинг самых ненадежных паролей

Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов

Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:26
Происшествия

В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд

По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
Обновлено в 07:55
Происшествия

На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
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