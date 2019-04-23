Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
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ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
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Экономика
Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете России
Счетная палата по итогам 2018 года выявила нарушения в бюджетах всех уровней на 772,7 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
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Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
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Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
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Политика
Губернатор Закарпатской области Украины подал заявление об отставке
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию.
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Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
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В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
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Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
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Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
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Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
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Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
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Политика
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На судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 23 апреля заложены два фрегата проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») для ВМФ России.
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Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено вчера в 10:58
Кино
«Жертвоприношение» Тарковского снова выйдет в российский прокат
В октябре прошлого года компания «Иное кино» выпустила в российский прокат фильм Тарковского «Сталкер».
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Штаб Зеленского сделал важное заявление
Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Общество
ГИБДД выступила против разделения водителей на любителей и профи
Напомним, на прошлой неделе Минтранс озвучил инициативу по разделению водителей на профессионалов (водители автобусов, таксисты) и любителей (людей, профессионально не связанных с управлением транспортом), суть предложения - облегчить получение прав для людей, пользующихся машиной исключительно в личных, а вместе с этим и поднять квалификацию профессионалов.
Обновлено в 08:03
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
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Политика
Кремль подтвердил встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына 25 апреля
Помощник президента добавил, что Кремль долгое время не информировал журналистов о ходе подготовки переговоров российского и северокорейского лидеров из-за достигнутой договоренности между странами о том, чтобы не передавать в СМИ информацию о готовящемся визите.
Обновлено в 09:08
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Женщина очнулась после 27 лет комы
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Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Интернет
Составлен рейтинг самых ненадежных паролей
Британский Национальный центр кибербезопасности составил рейтинг самых часто взламываемых паролей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:03
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:26
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В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд
По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
Обновлено в 07:55
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
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