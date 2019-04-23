Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко
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В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
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Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
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Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой
Не оказалось в яйцах и тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, микроорганизмов повышенного качества, а также бактерий группы кишечной палочки.
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Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
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«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
Обновлено в 07:47
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Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни
Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
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Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
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В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
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Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
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Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
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Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
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Обновлено в 08:37
Экономика
Квартальная прибыль Coca-Cola выросла почти на 23%
Акции Coca-Cola подорожали на 4% на предварительных торгах во вторник, с начала 2019 года их стоимость выросла на 0,1%.
Обновлено в 08:03
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Бюджетный Volkswagen Tharu продается в три раза лучше Hyundai Creta
С января по март бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu был продан в количестве 24 637 единиц, что гарантировало ему «серебро» в рейтинге самых популярных SUV марки.
Обновлено в 07:07
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Opel прекратил производство трех моделей
Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
В Циндао завершился военно-морской парад по случаю 70-летия ВМС Китая
В порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая завершился торжественный морской парад по случаю 70-й годовщины со дня основания ВМС НОАК, сообщает 23 апреля газета China Daily.
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Александр Кержаков развелся с женой через суд
Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
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