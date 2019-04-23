Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
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Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти

РБК04:04

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

ТАСС07:45

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

РИА Новости04:13

Политолог оценил последствия от приостановки экспорта нефти Белоруссией

Известия09:47

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран

RT на русском03:29

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ

Интерфакс03:17

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину

Коммерсантъ05:08
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Авто

Aston Martin продолжит использовать V12 в своих моделях

Обновлено в 05:37
Энергетика

Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Тройку лидеров, как и год назад, завершает подразделение «Роснефти» Rosneft Trading (25,1 млн тонн на $12,5 млрд).
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Политика

Путин посетил Суворовское училище в Санкт-Петербурге

Глава государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил Суворовское училище, где, в частности, осмотрел центр дополнительного образования, оснащенный технологическими классами и мастерскими.
Обновлено в 10:07
Общество

Роскачество не нашло высококачественных яиц перед пасхой

Не оказалось в яйцах и тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, микроорганизмов повышенного качества, а также бактерий группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:20
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Обновлено в 05:15
Политика

В Кремле рассказали, когда возможен первый контакт Путина с Зеленским

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным направлять поздравления с победой на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому, пишет НСН.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Вандалы надругались над могилой Евгения Осина

Осквернение могилы певца совершили неизвестные личности, когда это произошло, тоже не установлено.
Обновлено вчера в 12:25
Общество

В РЖД представили новый купейный вагон

Обновлено в 06:55
Гаджеты

Xiaomi выпустила сверхдешевые телевизоры по цене смартфона

Обновлено в 09:52
Политика

Штаб Зеленского сделал важное заявление

Главный «идеолог» штаба Зеленского Дмитрий Разумков ответил на претензии, уже выдвигаемые новой власти командой Порошенко.
Обновлено в 07:52
Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни

Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

В суде показали справку о состоянии аффекта Кокорина во время драки

Обновлено в 09:07
Армия и оружие

На Украине построили разведывательный корабль специального назначения

Обновлено в 10:00
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика

Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски

Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве

В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Экономика

Квартальная прибыль Coca-Cola выросла почти на 23%

Акции Coca-Cola подорожали на 4% на предварительных торгах во вторник, с начала 2019 года их стоимость выросла на 0,1%.
Обновлено в 08:03
Авто

Бюджетный Volkswagen Tharu продается в три раза лучше Hyundai Creta

С января по март бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu был продан в количестве 24 637 единиц, что гарантировало ему «серебро» в рейтинге самых популярных SUV марки.
Обновлено в 07:07
Авто

Opel прекратил производство трех моделей

Первыми французы решили закрыть производство маленьких моделей: Adam, Karl и Mokka X. Производство Adam и Karl было завершено еще в марте, а сейчас с конвейера снят и кроссовер Mokka X. И если Adam безвозвратно ушел в историю, то Karl будет собирать по лицензии General Motors компания VinFast.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

В Циндао завершился военно-морской парад по случаю 70-летия ВМС Китая

В порту Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая завершился торжественный морской парад по случаю 70-й годовщины со дня основания ВМС НОАК, сообщает 23 апреля газета China Daily.
Обновлено в 03:59
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
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