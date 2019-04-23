Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
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Белоруссия приостановила экспорт топлива на Украину, в Польшу и страны Балтии

RT на русском11:08

Белоруссия приостановит экспорт бензина в страны Балтии, Польши и на Украину из-за некачественной российской нефти

Эхо Москвы11:04

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизтоплива на Украину

Коммерсантъ05:08

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

РИА Новости04:13

Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти

РБК04:04

Белоруссия приостановила экспорт бензина и дизеля из-за некачественной нефти из РФ

Интерфакс03:17

Белоруссия пожаловалась на грязную нефть из России. Как страны решают проблему?

ТАСС07:45
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

КП - Беларусь03:45
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Обновлено в 10:17
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина

Обновлено вчера в 22:00
Политика

Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски

Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Общество

Матвиенко призвала увеличивать число многодетных семей в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает важным обеспечить поддержку многодетных семей в рамках общего проекта "Демография", а также адресные меры поддержки тем, кто в них нуждается.
Обновлено в 07:44
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Обновлено в 11:36
Экономика

Росстат пересчитал доходы россиян с 2013 года

Росстат пересчитал реальные доходы россиян по новой методике и пришел к выводу, что они снизились не так значительно, как сообщалось прежде.
Обновлено в 10:27
Культура

Мединский предложил Sony снимать фильмы в России

Российский министр культуры Владимир Мединский во время встречи с представителями кинокомпании Sony Pictures Entertainment предложил им снимать фильмы в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Гигантская белая акула подавилась черепахой и умерла

Грег Велла (Greg Vella) 18 апреля ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту.
Обновлено в 09:10
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Общество

Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений

Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».
Обновлено в 07:28
Экономика

ВТБ хочет удвоить прибыль за четыре года

Новая стратегия ВТБ предполагает увеличение чистой прибыли через четыре года в 1,7 раза — до 310 млрд руб. Для этого банк рассчитывает увеличить число розничных клиентов в полтора раза и удвоить число клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса, следует из слов первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина и сообщения пресс-службы банка.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Ученые рассказали о потенциальной опасности минералки с газом

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина считает, что на организм оказывает влияние регулярность употребления, условия, качество напитка и состав.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

В Калининграде заложили два больших десантных корабля для ВМФ России

На судостроительном заводе "Янтарь" возведут два больших десантных корабля "Василий Трушин" и "Владимир Андреев".
Обновлено в 05:56
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Экономика

Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала

Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Экономика

Россияне купили рекордное количество автомобилей в кредит

Количество автомобилей, купленных в России в кредит, достигло уровня 2014 года.
Обновлено в 09:01
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах.
Обновлено в 10:37
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Экономика

Частные акционеры «Шереметьево» задумались о продаже 30% аэропорта

Ранее А.Пономаренко (вместе с Александром Скоробогатько и Аркадием Ротенбергом владеют около 66% МАШ) заявлял о планах продажи 10% аэропорта стратегическому инвестору.
Обновлено в 09:00
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Политика

МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну

МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Саратовец шантажировал девушек видеозаписью группового секса в машине

Обновлено в 09:10
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