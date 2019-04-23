Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30

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Политика В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.

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Общество ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.

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