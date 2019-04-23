Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефтиBFM.ru 03:30
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Это связано с поступлением некачественной российской нефти, сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.
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Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
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Гройсман назвал условие для сотрудничества с Зеленским
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Энергетика
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Обновлено в 06:52
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Обновлено в 04:27
Политика
Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit
Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава Европейского союза, которое было согласовано 25 ноября 2018 года, исключается.
Обновлено в 06:39
Политика
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Обновлено в 06:40
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Названы самые ненадежные пароли для аккаунтов
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Обновлено в 07:43
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований рассекретило документы о проверке версии о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
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«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N прибыл в Россию
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В МВД планируют оптимизировать личный состав ГИБДД
По словам Горового, ситуация на дорогах сегодня такова, что не все вопросы есть возможность решить с использованием технологий.
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Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
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Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
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В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
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ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
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В штабе Зеленского прокомментировали опрос о роспуске Рады
Пресс-секретарь штаба победителя второго тура президентских выборов в Украине Владимира Зеленского назвала фейком опрос о роспуске Верховной Рады.
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Общество
Суд в Петербурге защитил «ВКонтакте» от иска активистов из Татарии
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Армия и оружие
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Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбили военный самолёт, который попытался атаковать военную авиабазу эль-Джуфра.
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