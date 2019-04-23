Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефтиГазета.Ru 06:06

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
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Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии

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